Леонид Слуцкий: "Мелкие повреждения есть у каждого игрока"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей с "Амкаром" (2:2) отметил, что его команда была ближе к победе. Тренер добавил, что мелкие повреждения есть у всех игроков армейской команды.

– Было больше борьбы, нежели игры, – сказал Слуцкий. – Жаль, что не смогли из нее выйти победителями, хотя, конечно, были гораздо ближе к выигрышу. Миланов приболел. Температура, слабость – плохое самочувствие.

– Тошич в концовке матча хромал. Есть какое-то поврежденье, или все в порядке?

– Скажем так, какие-то мелкие повреждения есть у каждого игрока. (Иван ОРЕХОВ)