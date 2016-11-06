21:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Мелкие повреждения есть у каждого игрока"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей с "Амкаром" (2:2) отметил, что его команда была ближе к победе. Тренер добавил, что мелкие повреждения есть у всех игроков армейской команды.

– Было больше борьбы, нежели игры, – сказал Слуцкий. – Жаль, что не смогли из нее выйти победителями, хотя, конечно, были гораздо ближе к выигрышу. Миланов приболел. Температура, слабость – плохое самочувствие.

– Тошич в концовке матча хромал. Есть какое-то поврежденье, или все в порядке?

– Скажем так, какие-то мелкие повреждения есть у каждого игрока. (Иван ОРЕХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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