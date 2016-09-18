17:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Матч против "Крыльев" будет очень тяжелым для ЦСКА"

0
0
0

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии игры 7-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил хорошее качество самарского поля. Также специалист сообщил, что, несмотря на плотный график, команда успела восстановиться к матчу премьер-лиги.

– График игр через три дня на четвертый – не суперкомфортный, но этого достаточно для восстановления формы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Слуцкий. – Мотивация? В ЦСКА играют профессионалы высокого уровня, понимающие, что каждый матч очень тяжелый. Сегодня мы сыграем с командой, которая очень сильно нуждается в очках. Это будет тяжелый матч.

Поле визуально очень хорошего качества. Надеюсь, это поможет командам показать соответствующий футбол.

Трансляция матча "Крылья Советов" - ЦСКА

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ