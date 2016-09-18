Леонид Слуцкий: "Матч против "Крыльев" будет очень тяжелым для ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии игры 7-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил хорошее качество самарского поля. Также специалист сообщил, что, несмотря на плотный график, команда успела восстановиться к матчу премьер-лиги.

– График игр через три дня на четвертый – не суперкомфортный, но этого достаточно для восстановления формы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Слуцкий. – Мотивация? В ЦСКА играют профессионалы высокого уровня, понимающие, что каждый матч очень тяжелый. Сегодня мы сыграем с командой, которая очень сильно нуждается в очках. Это будет тяжелый матч.

Поле визуально очень хорошего качества. Надеюсь, это поможет командам показать соответствующий футбол.

Трансляция матча "Крылья Советов" - ЦСКА