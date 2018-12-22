Леонид Слуцкий: "Мариу Фернандес – рок Караваева"

Главный тренер голландского "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" назвал Мариу Фернандеса​ роком Вячеслава Караваева.

– Вы довольны Караваевым?

(Мгновенно) – Да. Во всем. Он очень сильно прибавил в отборе. Вячеслав всегда очень неплохо действовал в атаке, был агрессивен, вбегал в зоны, делал миллион прострелов. Но с обороной были проблемы. А в этом сезоне все иначе. Хорошо ведет единоборства, очень четко понимает тактические принципы. Добавим к этому высокий уровень физических качеств, ответственности и работоспособности – и станет понятно, почему сегодня Караваев является железным игроком основного состава и одним из игровых лидеров. Не бытовых, а именно игровых.

– В ЦСКА он у вас заиграть не смог.

– Никто не смог бы заиграть, когда у тебя есть Мариу Фернандес. Думаю, это лучший правый латераль за 20 лет в нашем чемпионате, причем с огромным отрывом. Вообще, Мариу – это какой-то рок Караваева. Сначала в клубе, теперь в сборной. (Игорь Рабинер)

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