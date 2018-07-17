Леонид Слуцкий: "Локомотив" подойдет в оптимальном состоянии к началу сезона"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что "Локомотив" наберет форму к началу сезона. Сегодня "Витесс" разгромил железнодорожников со счетом 3:0 в товарищеском матче.

- Понятно, что "Локомотив" пока не в оптимальном состоянии, - цитирует Слуцкого официальный сайт железнодорожников. - Не все лидеры вернулись в расположение команды с чемпионата мира. Миранчуки прилетели на сбор совсем недавно. Чемпионат мира внес коррективы в подготовку. Это объективные причины. Но у меня нет сомнений, что к началу сезона "Локомотив" подойдет в оптимальном состоянии.

Он также заявил, что ожидает яркой игры в матче за Суперкубок России, в котором "Локомотив" встретится с ЦСКА 27 июля в Нижнем Новгороде.

- Объективного взгляда у меня быть не может, потому что я болею за ЦСКА в любых соревнованиях. Суперкубок – это хорошая афиша. Товарищеский матч повышенной ответственности, как говорил Евгений Гинер. Но это все-таки трофей, который "Локомотив" и ЦСКА постараются взять. Могу пожелать обеим командам яркой игры, - сказал Слуцкий.

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