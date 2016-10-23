Леонид Слуцкий: "Концовка? Был бы доволен, если бы ЦСКА сравнял счет"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после гостевого поражения в матче 11-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:1) подчеркнул, что в игре многое зависело от одного эпизода. По словам специалиста, результат встречи можно было бы считать приемлемым, если бы армейцы сравняли счет.

– Была равная игра, без особого количества моментов, – сказал Слуцкий в эфире канала "Наш Футбол". – Многое зависело от одного эпизода. У нас после пропущенного мяча был один момент, но, к сожалению, мы его реализовать не смогли.

По травме Натхо пока нет никакой информации. После ухода израильтянина из игроков группы атаки у нас оставался только Страндберг. Выпускать Гордейчука, чтобы он оборонялся, не было смысла. Понравилась ли мне игра в концовке? Я был бы доволен, если бы мы сравняли счет.

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА