Леонид Слуцкий: "Клянусь, что мне ни разу не пришло от комитета по этике никакого оповещения"

– Вы смеялись, когда читали новости про комитет по этике РФС, который ищет давно, но не может вас найти?
– Во-первых, у меня всегда работает российский номер телефона, который знают все. И я вам клянусь, что мне ни разу не пришло от комитета по этике никакого оповещения. Да, я не беру трубки от незнакомых номеров – но никаких смс, несущих дополнительную информацию, от них не приходило.
Во-вторых, надо быть, извините, совсем уж недалекими, чтобы не понимать, что я прочитал их решение, где они рекомендовали мне извиниться перед судьями. Прочел в тот же день, когда оно было выпущено. Зачем "доводить его до меня", если оно и так было опубликовано во всех СМИ? Я каждый день мониторю российский интернет, все видел.
А в-третьих, я не понимаю, зачем они хотели со мной связаться? Они вынесли решение, что-то там мне рекомендовали. Если человек не выполняет рекомендации, зачем с ним связываться? Допустим, я вам рекомендую сменить прическу. Я же потом не буду связываться с вами и спрашивать: "Ну что, Дима, поменяли?" Вы можете прислушаться – а можете подумать: "Да ты сам свою иди поменяй! У тебя проблем гораздо больше, с твоей лысиной".
В общем, на каком-то этапе меня эта история забавляла. Потом она стала мемом. Я никак не реагировал, но всегда очень странно, когда люди выставляют себя в таком сомнительном свете. В определенный момент, мне кажется, даже журналистам надоело интересоваться у комитета по этике. Хотя понимаю: это ж было их единственное заседание и единственное решение с момента создания. Наверное, самое важное решение в их жизни.
– Если бы сейчас на моем месте вдруг – раз! – и оказался руководитель комитета по этике Семен Андреев, что бы вы ему сказали?
– А почему я должен ему что-то говорить?
– Логично.
– Ну сказал бы он мне: "А вы знаете, что мы вам рекомендовали?" Я бы ответил: "Ну да, знаю. И что дальше?" Вот и все. (Дмитрий СИМОНОВ)
fullerist
Для меня Слуцкий - тренер команды, сдавшей матч "Тереку", причем знавший о сдаче матча, поэтому на матч не полетевший. А то, что с тех пор он решил, что он такой молодец, что может на всех поплевывать... Все когда-то зачтется
19:17
alex-ls
странно леня, когда тебя болела армейский чмырил, ты его ругал, а когда ты чмыришь судей, то все ок? роман твою задницу не всегда прикроет, тем более такую большую...
18:42
liud
кому интересен слуцкий,никому. весь сказ
18:39
shpasic
изворотливый и скользкий Неуловимый Джо)
18:00