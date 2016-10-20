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Леонид Слуцкий: "Каких-то глобальных травм у Акинфеева и Ионова нет"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" в преддверии матча 11-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" отметил, что Игорь Акинфеев и Алексей Ионов тренировались отдельно в тренажерном зале. Также он не стал комментировать слухи о травме и новом контракте Зорана Тошича.

 
Сегодня. Ватутинки. Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "Слишком много своих проблем, чтобы следить за "Локо"

– Почему не тренировались вместе с остальными Акинфеев и Ионов?

– Часть игроков работала сегодня в тренажерном зале…

– Но травм у них нет, верно?

– Каких-то глобальных – нет.

– Шансы Дзагоева сыграть против "Локомотива" минимальны?

– Пока он не в общей группе…

– Накануне появились новости о травме Тошича…

– Понятия не имею, откуда это пошло.

– А сегодня сообщают, что серб продлил контракт на два года.

– Эта новость есть на официальном сайте ЦСКА? Нет. Поэтому не буду комментировать. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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