Леонид Слуцкий: "Интерес "Челси" к Головину - фейковая информация"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что полузащитник армейцев Александр Головин способен дорасти до уровня игрока "Челси". Однако пока, по словам наставника, который в ближайшее время может возглавить "Халл Сити", переход футболиста в этот клуб маловероятен.

– Я думаю, что это фейковая информация, которая абсолютно не соответствует действительности. Саша – большой молодец, отличный футболист, – цитирует Слуцкого официальный сайт ЦСКА. – Я очень горд, что имел определенное отношение к его росту, становлению, помог выйти на новый уровень футбола, который он сейчас показывает.

Но если мы говорим о переходе в топовый европейский клуб, то, я думаю, что только после удачного для него чемпионата мира в России, такой переход возможен. Пока, скажем так, у Саши нет грандиозного опыта и достижений в матчах за сборную или в еврокубковых матчах, чтобы оказаться в "Челси" в ближайшее время. В "Челси" очень высокие требования к игрокам. Я абсолютно уверен, что когда-либо Головин сможет дорасти до уровня этого английского клуба.