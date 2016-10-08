Леонид Слуцкий: "Игру определяют люди, а не расстановка"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после контрольного матча с "Анжи" (2:0) считает, что схема в футболе – вещь условная, передает из Ватутинок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Слуцкий добавил, что он следит за всеми футболистами армейской команды, которые отданы в аренду.

– Схема без Еременко не поменяется?

– Схема вещь достаточно условная. Когда ты, например, играешь в одного нападающего, но сначала это Муса, а потом Траоре, то и футбол будет разный. Игру определяют люди, а не расстановка.

– Как вам Ионов на острие?

– Мы пробуем разные варианты. Без Траоре и Страндберга из чистых нападающих был только молодой Жамалетдинов, поэтому поставили Ионова. Не исключено, что и в каком-то официальном матче так поступим.

– Следите ли за Панченко? Есть ли опция вернуть его зимой?

– Опции нет. А слежу за всеми, кого мы отдали в аренду. Со всеми общаюсь, всех смотрю. Они футболисты ПФК ЦСКА.