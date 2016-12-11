13:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Футбольная школа в Волгограде станет проверкой готовности к чемпионату мира-2018"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после открытия в Волгограде футбольной школы рассказал, какую работу будет выполнять в организации. Специалист считает, что открытие школы покажет, каков сейчас интерес к футболу в Волгограде, который примет матчи чемпионата мира в 2018 году.

- Наверное, с одной стороны, называть школу своим именем – не очень скромно, - цитирует V1.ru. - Но с другой – перед нами стоит задача привлечь внимание к новой школе, обеспечить определенный уровень. Это будет не просто очередная спортивная школа с номером. Я буду персонально отвечать за те процессы, которые будут происходить в школе, за методику, которая в ней будет применяться, за подбор тренерских кадров. Если что-то пойдет не так, и общественность, и родители, и ученики смогут предъявлять персональные претензии. Так что о каком-то пиаре с моей стороны речи здесь не идет, тем более, что я не думаю, что я вообще в нем нуждаюсь.

Сегодня я на самом деле волнуюсь, потому что только количество пришедших на кастинг детей покажет, насколько интересно то, что мы собираемся делать. Если хотите, это будет своеобразный тест для проверки готовности Волгограда к ЧМ-2018. Потому что открытие школы и дни открытых дверей – это тоже косвенное свидетельство популярности футбола в городе. Я думаю, что если за два дня мы увидим здесь около 300 детей, значит, с футболом в Волгограде все в порядке.
 

Дополнительная информация

http://v1.ru/text/person/242717204635648.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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LeBerDon

Очень хорошо!Молодец!Может РОТОР вернут к жизни!Вперед!

13:21

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