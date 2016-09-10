Леонид Слуцкий: "Футболистов ЦСКА пришлось успокаивать"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Тереком" в матче 6-го тура премьер-лиги (3:0), признался, что эмоции в этой игре били через край. Он призвал болельщиков ЦСКА приходить на новый стадион.

– Мы очень долго готовились к открытию нового стадиона. Многие футболисты продолжали играть ради того, чтобы выступить на "Арене ЦСКА", – сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Произошло что-то грандиозное, а не просто тур чемпионата России. В такой ситуации мы не должны были ударить в грязь лицом и у нас это получилось.

Дополнительная накачка? Наоборот, мне пришлось успокаивать игроков, потому что болельщики гнали футболистов вперед, эмоции били через край. Сегодня мы получили плюс пять игроков к тем, что выходят на поле благодаря поддержке болельщиков. На мой взгляд, клуб сделал все, чтобы открыть стадион. Мы очень ждем болельщиков на каждом матче, мечтаем увидеть заполненные трибуны в каждой игре.