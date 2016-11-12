Леонид Слуцкий: "Фернандес и В. Березуцкий готовятся к "Арсеналу", Дзагоев приступит к работе после"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в товарищеском матче от "Уфы" (0:1) рассказал, когда в строй вернется полузащитник армейцев Алан Дзагоев, передает с Живописной улицы корреспондент "СЭ" Иван ОРЕХОВ. Хавбек в последний раз выходил на поле 18 сентября во встрече с "Крыльями Советов". Дзагоев восстанавливается от повреждения мыщцы бедра.
– Надеюсь, Головин, Фернандес и Василий Березуцкий будут готовиться к матчу с "Арсеналом", – сказал Слуцкий. – Что касается Дзагоева, ориентировочно он приступит к работе после встречи с Тулой.
– Траоре не забивает, Страндберг тоже не блещет. Можно ли будет увидеть в Туле Чалова в составе?
– Любого футболиста нашего состава можно будет увидеть в стартовом составе против "Арсенала". Мы рассчитываем на всех - посмотрим, кто будет лучше выглядеть в конкретный момент.
sergant89
Провал осени этого года был обусловлен совсем глупыми решениями по селекции. В Чемпионском составе прошлого года решили ничего не менять, ограничившись приглашением Траоре для затыкания дырки в атаке после ухода Мусы. Надо было предвидеть, что команде нужна свежая кровь, новая мотивация, чтобы снова бороться за чемпионство. Зачем отпустили Васина? Он мог бы заменить Игнашевича в центре обороны. Зачем сдали в аренду Базелюка. Они вместе с Чаловым могли бы закрепиться в основе или усиливать игру в концовках на заменах. Почему из Динамо взяли Ионова, но не взяли Денисова. Он в паре с Вернблумом сделал бы надежной опорную зону. И как могли взять такого мертвого Траоре, если он даже бегать не может? Замена скоростного Мусы на Траоре это все равно что с мустанга пересесть на черпаху. Не могли найти кого-то типа Балая или Мбенга, что сейчас забивают за Терек?
15:53
sergant89
Чушь какая то. Слуцкого спрашивают кого он может выставить в атаке против Арсенала после того как он слил какой-то Уфе. Ответ: любого. То есть уже по фигу кого ставить, результат понятен заранее?
15:40
HerculesKolya
Пока Рома не разрулит свои дела с УЕФА, Дзагой тоже не выйдет!
14:33