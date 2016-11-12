Леонид Слуцкий: "Фернандес и В. Березуцкий готовятся к "Арсеналу", Дзагоев приступит к работе после"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в товарищеском матче от "Уфы" (0:1) рассказал, когда в строй вернется полузащитник армейцев Алан Дзагоев, передает с Живописной улицы корреспондент "СЭ" Иван ОРЕХОВ. Хавбек в последний раз выходил на поле 18 сентября во встрече с "Крыльями Советов". Дзагоев восстанавливается от повреждения мыщцы бедра.

– Надеюсь, Головин, Фернандес и Василий Березуцкий будут готовиться к матчу с "Арсеналом", – сказал Слуцкий. – Что касается Дзагоева, ориентировочно он приступит к работе после встречи с Тулой.

– Траоре не забивает, Страндберг тоже не блещет. Можно ли будет увидеть в Туле Чалова в составе?

– Любого футболиста нашего состава можно будет увидеть в стартовом составе против "Арсенала". Мы рассчитываем на всех - посмотрим, кто будет лучше выглядеть в конкретный момент.