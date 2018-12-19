Леонид Слуцкий: "Дзюба – как Халк. Но не футбольный, а вымышленный"

Главный тренер "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" сравнил нападающего "Зенита" Артема Дзюбу​ с героем фильмов и комиксов Халком.

– По опросу "СЭ" и РФС лучшим футболистом года признан Артем Дзюба. Вы по сей день плотно с ним общаетесь?

– Да.

– Перед чемпионатом мира могли себе представить, что у него так волшебно все обернется?

– Да. Понятно, что, когда у тебя более тяжелый период, ты общаешься чаще. Потому что человеку чаще нужны советы. Кстати, всем своим воспитанникам всегда желаю, чтобы они как можно меньше мне звонили. Потому что, когда идет звонок, тут же беру трубку и спрашиваю: "Что случилось?" Если звонок следует не 4 мая (в день рождения Слуцкого. – Прим.) и не 31 декабря, а в любой другой день, автоматически задаю этот вопрос. Поэтому понятно, что мы больше общались на том этапе.

Но я понимал, что, если Артем попадет в состав национальной команды, и если учесть, что у него удесятеряются силы при повышенной мотивации… Дзюба – он как Халк. Но не тот, что футболист, а тот, что вымышленный герой, который может стать в десять раз больше при определенных обстоятельствах. Я понимал, что сверхмотивированный, злой, обиженный, желающий доказать всем и вся Дзюба может горы свернуть. (Игорь Рабинер)

Первая часть интервью Слуцкого