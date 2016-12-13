Леонид Слуцкий: "Доволен временем, проведенным в ЦСКА"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что доволен временем, проведенным в армейском клубе. Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей на посту главного тренера команды.

– Допустим, пишете письмо самому себе в 2009 год. От каких трех мин себя предостерегли бы?

– Какой хороший вопрос… Да ни от каких. Ни о чем не жалею. Разве что в плане селекционном. Это такая вещь: когда-то ты угадываешь, когда-то – нет. Иногда попадаешь в 100 процентов. Хотя ЦСКА грех жаловаться. Когда мы могли приобретать – не помню ни одного человека, которого бы мы прибрели вхолостую.

– А я помню. Витинью.

– Даже по Витинью – я уверен, с точки зрения что финансовой, что спортивной – это точно не провал. Что доказали его полтора года в "Интернационале". От селекционных моментов невозможно себя уберечь. Потому что многое влияет. А так… Нет. Все было – и подъемы, и спады, и сумасшедшие успехи. Я доволен временем, проведенным в ЦСКА. (Юрий ГОЛЫШАК)

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