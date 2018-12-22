Леонид Слуцкий: "До игры с "Утрехтом" долго разговаривал с Адвокатом"

Главный тренер голландского "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" отметил, что долго беседовал с Диком Адвокатом перед матчем против "Утрехта"​. Голландский специалист ранее также работал в России.

– С Диком Адвокатом, тренирующим "Утрехт", успели пообщаться?

– До игры – и долго. У них вообще это принято. После предматчевых флеш-интервью тренеры стоят в одной из технических зон и долго разговаривают. Если ты принимаешь соперника, то должен подойти к гостю, если играешь на выезде – то он к тебе.

– Вам это сразу объяснили?

– Нет. Я просто понял, что так оно и есть. (Игорь Рабинер)

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