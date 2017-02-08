15:17 8 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Давно обещал "проставиться" в ЦСКА"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью официальному сайту красно-синих рассказал о цели своего визита на тренировочный сбор армейцев в Кампоаморе. Специалист покинул московский клуб в декабре этого года после семи лет работы и впервые посетил команду.

 
Понедельник. Кампоамор. Леонид СЛУЦКИЙ.Слуцкий вернулся в ЦСКА

– Я давно обещал "проставиться", мы были на связи и искали оптимальное время, когда и у меня получилось бы, и у команды был бы удобный график, - сказал Слуцкий. - Параллельно хотелось застать и игру, что удалось сделать. На взгляд Виктора Михайловича, выбран очень удачный день, чтобы посмотреть игру, поужинать и пообщаться со всеми.

– Мы видели, как тепло вас встречали. Можете ли сказать, что этот день в чем-то особенный для нас?

– У меня нет ощущения глобального расставания. Продолжаю общаться с тренерским штабом, с большей частью футболистов. Нет ощущения, что я вернулся назад. Всех очень рад видеть, но мы продолжаем общаться. Конечно, уже не в таком режиме, как при ежедневной работе, но достаточно плотно.

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-budu-prikhodit-na-arenu-cska-kak-k-sebe-domoy/

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