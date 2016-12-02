Леонид Слуцкий: "ЦСКА позволил своим соперникам получить гандикап"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что результаты команды не связаны с попаданием в психологическую яму. При этом специалист уверен, что армейцы сохраняют шансы на самые высокие места в чемпионате России.
- На ваш взгляд, неутешительная десятиматчевая серия красно-синих стала следствием некой ямы - физиологической, психологической, какой угодно? - вопрос Слуцкому.
- Я не могу назвать это ямой. Скорее, это текущая объективная ситуация. Какие-то игроки травмированы, другие находились не в лучшем состоянии. Из-за этого мы определенное время могли не тренироваться полноценно, а только готовить игроков к матчам. Прекрасно знаем, что у нас короткая обойма, мы не можем себе позволить держать большее количество футболистов, поэтому понимаем, что все это возможно в любой момент. Ребята большие молодцы - они с микроповреждениями, а кто-то и с более серьезными травмами, как Мариу, выходят и играют.
- Насколько велики шансы догнать команды, ушедшие в отрыв?
- Понимаю, что болельщики сейчас ждут от нас большего, и ни в коем случае не пытаюсь оправдываться, но покуда у нас остаются шансы на самые высокие места в чемпионате России, крайне важно, чтобы наш 12-й игрок продолжал нас поддерживать. У нас уже было десять гостевых поединков, то есть календарь во втором круге благоприятный. Понятно, что этим еще надо воспользоваться, реализовать свое преимущество на футбольном поле.
Конкуренция в чемпионате России сейчас очень высока, как и все эти годы. Да, наши соперники имеют определенный гандикап, который мы сами позволили им получить, но мы надеемся на наш опыт, характер, какой-то кадровый потенциал. Команда будет бороться до конца, и мы просим болельщиков поддержать нас в этом стремлении, регулярно заполняя трибуны прекрасной "Арены ЦСКА".
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-komanda-budet-borotsya-do-kontsa/
Ралпачан Фляйшманъ
кому надоело видеть "ежегодные сливы в ЛЧ" получат возможность полюбоваться (не далее отбора, но все таки) грандиозными успехами покорителей АЕКа, отважных победителей Спарты и несравненных героев матча с Уралом) не бегите впереди паровоза, еще получите все, что хотите, да еще с добавочкой)))
14:17
Evpatii Kolovrat
Не волнуйся Леня,судьи как всегда обязательно помогут наверстать упущенное))))
13:24
grover
С таким составом и с Мауриньо результатов не было.
13:17
sadmur
Аналитик - топ менеджер и тренер категории ПРО отписались. Фух!
13:16
Вьери
Очень надеюсь, что ЦСКАл этот сезон завершит где-то на 6м месте. Уже надоело видеть их ежегодные сливы ЛЧ.
13:15
Валерий Милан-Монако
А в прошлом году скамейка с Мусой была более длинная?(( А травма игроков любой клуб лихорадит(поэтому это не оправдание((Просто состав обороны чересчур стар(они и в лучшие годы не были идеальны( их никто не звал в ведущие чемпионаты( в связи с этим нужно было думать о новой багаже гораздо раньше
13:00
shpasic
очередная смешная шутка от квнщика из соседнего двора.
12:52