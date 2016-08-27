Леонид Слуцкий: "ЦСКА испытывает трудности в атаке"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед началом матча 5-го тура чемпионата России с "Томью" подчеркнул, что армейцы попробуют перестроить свою игру из-за травмы нападающего Ласина Траоре. Специалист уверен, что дана встреча будет сложной для двух соперников.

- Трудности в атаке испытываем не только перед матчем с "Томью", а на данном промежутке в целом, - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". - Траоре пока не смог отличиться. Кроме этого он получил повреждение. Мы попробуем перестроиться. Насколько это будет удачно - ответит игра.

Чего жду от игры в Томске? В первых турах команда действовала агрессивно, с большой самоотдачей. Уверен, что встреча будет тяжелой для двух команд.