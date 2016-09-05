Леонид Слуцкий: "ЦСКА-2 в ПФЛ - бессмысленно, в ФНЛ - не по карману"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, почему клуб не создает свою вторую команду. В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.



– Игрокам молодежки сложно попасть в основу из-за возраста, – сказал Слуцкий. – Костяк дубля составляют игроки 98-го года рождения. Игроков такого возраста в премьер-лиге сейчас нет вообще! Ну, не могут такие молодые ребята играть в премьер-лиге. Исключение Головин. Сейчас в высшем и первом дивизионе играет немало наших воспитанников. В частности, Нигматуллин, Тен, Никитин. Но они заиграли на этом уровне, когда им было уже за 20, пройдя через второй дивизион.

Мы долго думали о том, нужно ли создавать ЦСКА-2. И дело в том, что это тяжело финансово. Вторая лига – это 30 миллионов рублей бюджет. При этом смысла играть там нет. Если наши Ефремов, Чернов, Макаров играют в аренде в премьер-лиге и ФНЛ, то зачем нам команда ПФЛ? Другое дело ФНЛ, как у "Зенита" и "Спартака". Но это уже 3 миллиона долларов. ЦСКА себе такого позволить не может. (Филипп ПАПЕНКОВ)