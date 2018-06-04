Леонид Слуцкий: "Чемпионат России абсолютно не котируется за рубежом"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что в Европе не воспринимают серьезно российскую премьер-лигу.

– Чемпионат России абсолютно не котируется за рубежом, – цитирует 47-летнего специалиста Sportacentrs. – Вы можете стать чемпионом страны, вывести клуб в Лигу чемпионов, но в Англии и Голландии об этом ничего не скажут. Они воспринимают наш чемпионат так, как мы воспринимает китайское первенство.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством "армейцы" трижды становились чемпионами России. 12 мая он подписал контракт с голландским "Витессом".