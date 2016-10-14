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Леонид Слуцкий: "Акинфеев сыграет с "Монако". Дзагоеву еще нужно время"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после домашней победы в матче 10-го тура над "Уфой" (1:0) отметил, что голкипер команды Игорь Акинфеев, скорее всего, выйдет на поле в игре 3-го тура Лиги чемпионов против "Монако". По словам специалиста, шансы Алана Дзагоева помочь команде в предстоящей встрече минимальны.

– Вероятность того, что Акинфеев сыграет с "Монако", очень высокая, – сказал в эфире "Наш Футбол" Слуцкий. – Мы рассчитываем на нашего основного вратаря. А вот Алану Дзагоеву, по всей видимости, потребуется более продолжительное время для восстановления.

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