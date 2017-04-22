Леонид Рапопорт: "За такое судейство, какое было в матче "Зенита" и "Урала", можно и схлопотать"

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что за такое судейство, которое было в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" и "Урал" (2:0), можно и схлопотать. По мнению Рапопорта, арбитры обязаны быть нейтральными и не поддаваться влиянию внешних факторов, принимая взвешенные решения.

- Первая эмоция у меня была такая: это просто перебор. За это в приличной компании можно и схлопотать, - приводит "Р-Спорт" слова Рапопорта. - Обидно, конечно, но я доволен тем, как команда билась в игре с одним из лидеров чемпионата. Мяч в ворота у нас не шел, где-то не везло. Но команда слушает и слышит главного тренера - все установки полностью были выполнены. У ребят же осталось чувство неудовлетворенности. Думаю, теперь они будут злее в финальном матче Кубка России после такого результата в матче с топ-клубом.

Судейство - это тема, связанная не только с футболом, но и со спортивным правом. В данном случае очень важно говорить о том, что те люди, кто ответственен за соблюдение регламента, во-первых, были профессионалами, во-вторых, не поддавались на то, что они находятся на территории хозяев, и в-третьих, четко выполняли свои обязательства. У нас нет практики пересмотра (результатов) матчей. Бывает, что пересматриваются карточки. Презумпции виновности быть не должно - есть возможность, нужно пересматривать.

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что работа Алексея Еськова на этой встрече не соответствовало уровню ФИФА, глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не стал называть судейство Еськова резонансным, а врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вынужден обратиться к Мутко с просьбой дать оценку ходу матча и судейству.

Напомним, что игра "Зенит" – "Урала" стала первой на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Гости доигрывали встречу ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова