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Леонид Рапопорт: "Нет опасений по качеству газона на стадионе "Урала"

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Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что у него нет опасений по качеству газона на стадионе "Урала". Руководитель отметил, что разговоры о проблемах с полем идут в связи с полуфиналом Кубка России, где клуб из Екатеринбурга сыграет с "Рубином".

– Трава на стадионе поднимется хорошо, – цитирует ТАСС Рапопорта. – Сейчас там работают агрономы, опасений нет. Ставки растут, полуфинал – еще большая возможность использовать домашнее поле, поэтому вокруг темы качества газона начинаются возможные инсинуации. Повторюсь, агрономы работают, мне сказали, что пока опасений по качеству покрытия нет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4088734

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