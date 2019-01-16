Леонид Миронов: "Сам попросил пробить пенальти"

Защитник "Спартака" Леонид Миронов после победы над ташкентским "Локомотивом" (5:2) в первом матче 2019 года сказал, что он попросил партнеров по команде дать шанс пробить пенальти. На 19-й минуте встречи он реализовал одиннадцатиметровый, сделав счет ничейным – 2:2.

– По пенальти вопрос, кто был инициатором того, чтобы вы его били?

– Я попросил. Просто у моего папы скоро день рождения, хотел поздравить его.

– Какие в целом ощущения от матча?

– Ну, ошибки бывают. В официальных матчах, надеюсь, все в порядке будет. Игра, конечно, получилась немного скомканная. Но главное – победили.

– Как физически ощущаете себя?

– Нормально. Ноги, конечно, немного побаливают. Готовимся.

– В Катар едете?

– Скажут, будет видно. Пока не знаю. (Александр Рогулев)