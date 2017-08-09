Леонид Кучук: "Я сторонник того, чтобы не пропускать и забить один гол"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) рассказал о том, что не нужно обращать внимания на то, что Тимофей Калачев остался недоволен заменой. По словам специалиста, это лишь эмоции.

- Сегодня понравилось движение, перестроения, но невысокой оказалась реализация моментов...

- Я сторонник того, чтобы не пропускать и забить один. Лучше пять раз победить по 1:0, а потом сыграть ничью. Надо выжимать результат.

- Калачев был недоволен заменой?

- Это все эмоции, что их обсуждать. Он провел хороший матч. Это все потусторонние мелочи, на которые не нужно обращать внимания.

- Что с Бухаровым?

- Бухаров уехал в Германию на обследование, там уже есть определенная ясность, за неделю его подкорректируют, и он будет возвращаться в строй. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Динамо"