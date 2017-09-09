Леонид Кучук: "Я авансов никому не даю. И в долг тоже"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" отметил, что надо воспринимать как должное тот факт, что некоторые футболисты выступали за сборную и проводили матч 5 сентября. Он добавил, что появление Алексея Ионова в основном составе не является авансом.

– Есть перелеты, есть игры за сборную, которые были 5 сентября, а это очень близко, – сказал Кучук в предматчевом интервью. – Все это подразумевает индивидуальную подготовку и мы были к этому готовы. Такие реалии, нужно их воспринимать как должное.

– Алексей Ионов сегодня в стартовом составе. Это аванс или он готов играть?

– Я авансов никому не даю. И в долг не даю. Ионов пришел к нам как игрок основного состава, а это 22-24 футболиста и авансов раздавать не надо. Надо играть серьезно, а он серьезный игрок. Мы приняли решение, что он будет начинать матч.

Трансляция матча "Ростов" – "Арсенал"