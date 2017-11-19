Леонид Кучук: "Выход Шомуродова в стартовом составе "Ростова" - осознанный выбор"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что во время паузы на встречи сборных удалось завязать игровые связи в команде. Он также добавил, что выход Элдора Шомуродова в стартовом составе – это осознанный выбор.

– Нам нужно было, чтобы восстановились игроки, которые были травмированы. Правда не у всех это удалось, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кучук. – Плюс надо было восстановить кондиции игроков и завязать игровые связи, что у нас не получалось. В эту паузу все сделали.

Выход Шомуродова в стартовом составе – осознанный выбор. Он не в первый раз так выходит, он игрок стартового состава.

Как состояние Бухарова? Состояние как состояние. Все тренировались в общей группе, есть некоторые мелкие травмы, которые не позволяют игрокам выходить в составе. В любом случае такое всегда присутствует в команде.

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"