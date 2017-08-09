Леонид Кучук: "В "Ростове" каждый играет друг за друга"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук поблагодарил свою команду за игру после победы над "Динамо" в матче 5-го тура чемпионата России (1:0). Также он отметил, что для него главное набранные три очка, а не с каким счетом была добыта победа.

– Три очка – это положительный результат, – сказал Кучук в эфире телеканала "Футбол 2". – "Ростов" доигрывает любой моменты. Были ситуации, когда мы могли еще забить, когда соперник мог сравнять. Но тот, кто больше хочет, тот больше доигрывает. Как бы не складывался матч, у нас каждый играет друг за друга. Спасибо за это ребятам.

Трансляция матча "Ростов" - "Динамо"