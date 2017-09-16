Леонид Кучук: "В квалификации вратарей "Ростова" я не сомневаюсь"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 10-го тура чемпионата России рассказал, почему отдал предпочтение на игру Илье Абаеву. Также специалист отметил, что его не устроил ход игры.

– Чем вызвана замена вратарской позиции подведите общий итог матча с ЦСКА?

– Это мой выбор, и я его сделал, – сказал Кучук. – Абаев в трех или четырех ситуациях нас выручил. Кроме Абаева есть Сергей Песьяков. В квалификации обоих голкиперов я не сомневаюсь.

Что касается игры, ее ход меня, естественно, не устроил. Первый тайм мы сыграли 0:1. Штрафной был получен вдалеке от ворот, на боковой. Мяч подали, и просто произошло нарушение игровой дисциплины и нам забили мяч. В дальнейшем ход игры был продиктован этим. Мы постарались сыграть на победу, ни на ничью. Начали отодвигать соперника от своих ворот, но в то же время стали пропускать быстрые встречные атаки. Не успевали закрывать. Я быстро сделал преднамеренную замену, потому что меня не устраивал ход игры, связанный с атакой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА - "Ростов"