Леонид Кучук: "Учитывали жару при подготовке к матчу с "Динамо"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что команда уже привыкла к жаркой погоде, так как все первые матчи проходили при высоких температурах. Также он сделал акцент на том, что команда не думает о серии из двух побед.

– Конечно, из-за жары тренировались в вечернее время, – сказал Кучук в эфире телеканал "Футбол 2". – Хотя в течение первых туров мы всегда играем в жару. Меньше 30 температуры не было, поэтому приходится это учитывать и в тренировочном процессе.

– Последние две победы скажутся на настрое команды?

– Каждая игра – это отдельный случай, и нужен новый настрой. Остальные игры к матчу с "Динамо" отношения не имеют.

Трансляция матча "Ростов" - "Динамо"