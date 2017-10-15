Леонид Кучук: "У "Ростова" совсем новая команда, и это периодически проявляется"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 13-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:1) отметил, что команда должна уметь бороться за результат. Специалист подчеркнул, что тяжело принять результат, когда соперник реализовал свой единственный шанс.

– Седьмая игра без побед, в очередной раз необязательный мяч при неплохой игре и упущенных моментах. Что требуется, чтобы победить?

– Конечно, тяжело воспринимается, когда соперник забивает с одного момента. У нас есть проблемы – если в начале чемпионата удалось некоторые моменты удержать, то сейчас они проявляются. Команда на 90 процентов новая, и это периодически проявляется. Причем мы знали этот розыгрыш углового "Рубином" и разбирали его, но два рикошета – и получился гол. Вроде и сами гол забили, и пенальти был. Уровень игры достаточно приличный, но надо уметь еще добиваться результата. Команда новая, футболисты притираются, все это сказывается.

– Команда именно новая или недоукомплектованная?

– А что – за три недели можно укомплектовать команду? Это нереально. Вы хотите построить дом, вам нужно 500 кирпичеей, а у вас только сто. Потом 200, 300 – и что, вы построили дом? Это нереально. Команда формируется, работает со своими слабыми и сильными сторонами. Конечно, нужно уметь бороться за результат. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"