Леонид Кучук: "У Гацкана оказалась довольно неприятная травма"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:2) заявил, что Александру Гацкану потребуется пройти медобследование. Также специалист выразил недовольство в связи с поздним возвращением Муссы Думбья из сборной Мали.

– Сегодня было много потерь на своей половине, много грубых ошибок. Настолько сказываются потеря Мевли и травма Гацкана?

– Сказывается потеря концентрации. Один игрок прилетел только сегодня ночью после матчей в сборной, остальные приехали за 1-2 дня до игры. Этого следовало ожидать, когда прилетают с другого конца света. К тому же многие провели по два матча за сборные. Это потеря концентрации и неумение сконцентрироваться на игре.

– Почему в заявке не было Муссы Думбья?

– Думбья ночью прилетел, сегодня провел две тренировки и выйти не мог. Я много раз сталкивался с тем, что африканские игроки после своих матчей чуть ли не кругосветку делают и сутками летят назад. Нужно понимать, что есть какие-то обязанности перед клубом, который платит зарплату и бонусы.

– Что с Гацканом?

– У Гацкана оказалась довольно неприятная травма, хотя сначала она казалась более легкой. Завтра сделаем обследование, Может, завтра-послезавтра он уже сможет начать работу или придется подождать 3-4 дня. Любой игрок, выходя на поле, должен соответствовать уровню "Ростова". (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Арсенал"