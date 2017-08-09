Леонид Кучук: "Селекция ведется, но мы не обладаем такими финансами, как некоторые"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) отметил, что команда находится в поисках новых футболистов. По его словам, найти хорошего нападающего довольно трудно, так как это эксклюзивный продукт.

-Как идет селекция и предполагается ли взять еще одного форварда?

- Селекция ведется, скрупулезно, но мы не обладаем такими финансами, как некоторые клубы, и должны быть уверены на 100 процентов в игроке, которого берем. Что касается форвардов, то Дядюн проявляет себя отлично, навязывает единоборства таким мощным защитникам, играет очень продуктивно, Шомуродов обладает чувством гола, и сегодня мог реализовать момент из ничего.

Центрального нападающего не так легко найти. Это эксклюзивный продукт, но кандидатуры есть, мы работаем над ними. Но повторюсь, мы должны быть уверены даже не на 100, а на 1000 процентов в игроке. Тогда это хорошая селекционная работа. А когда пользы нет - плохая.

- Вы выиграли три игры по 1:0. А добавляет ли команда в качестве игры?

- Качество определяется результатом. Он складывается из многих моментов - игровых, неигровых, командных, индивидуальных. Играем плотно в оборотне, самоотверженно. Да, возникают моменты, премьер-лига очень сильна. но каждый матч это отдельная история. Некоторые перед сезоном вообще отправляли нас в борьбу за выживание. В общем, двигаемся дальше, пытаемся выжат результат.

- Прошлый тренер "Ростова" считал, что нужно двигаться от матча к матчу. А вы что требуете?

- Главенствующий девиз у меня - результат. Можно играть хорошо и проигрывать. Результат - это результат работы. Шаг за шагом мы работаем, и думаем что делаем продуктивные шаги. Мы же двигаемся по турнирной таблице? Значит, работаем правильно.

- Что понравилось, что не понравилось в игре?

- Понравилась командная сплоченность, самоотверженность, командный дух. Если он есть, такую команду очень тяжело обыграть. 11 бойцов, которые сражаются друг за друга, будь то жара, холод, сильный соперник или не очень. Игрок может сделать результат в каком-то эпизоде, но результат в матче может сделать только команда. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)