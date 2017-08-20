Леонид Кучук: "Ростову" все равно где, с кем и когда играть"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что команда должна забыть победу в предыдущем туре над "Уфой" (4:1). Специалист подчеркнул, что полузащитник команды Тимофей Калачев находится в хорошей форме.

– Нужно забыть матч с "Уфой" и готовиться к следующей игре, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кучук. – Преимущество недельного цикла в том, что есть возможность целенаправленно готовиться к определенному матчу.

"Ростов" еще не играл с топ-командами? Никто не заметил, но четыре матча мы провели на выезде, сегодня будет лишь наша третья игра дома. А вообще, нельзя делить команды на топовые и не топовые. В РФПЛ любой коллектив, особенно в родных стенах, очень силен. Мы не делим соперников, нам все равно где, с кем, когда, в какое время и на каком стадионе играть.

Болельщики беспокоятся за Калачева? Передайте им, что Тимофей хорошо тренируется и играет. Выходит со скамейки, поскольку есть такое понятие как стратегия, готовность к матчу. Все это нужно учитывать.

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"