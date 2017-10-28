Леонид Кучук: "Ростов" забыл о матче с "Амкаром"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук перед началом матча 15-го тура чемпионат России со "Спартаком" подчеркнул, что команда забыла о встрече 1/8 финала Кубка России с "Амкаром" (1:1, 9:10 – по пенальти). По словам специалиста, именно в таких условиях проверяется командный дух.

– Успел ли восстановиться "Ростов"? Срок очень небольшой, но в таких непростых условиях проверяется и команда, и ее дух, – сказал Кучук в эфире телеканала "Наш футбол". – Если вернуться к матчу с "Амкаром", то соперник нанес по нашим воротам всего три удара за 120 минут. Это примерно по удару за 45 минут.

Психологически это даже больше сил отнимает, чем физических. "Ростов" играл хорошо, но забыли этот матч. Мы сегодня же провели утреннюю тренировку, потому что команда знала, для чего она нужна.

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"