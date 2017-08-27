Леонид Кучук: "Ростов" пытался нейтрализовать сильные стороны "Зенита", и у нас это получилось"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после ничьей с "Зенитом" (0:0) в 8-м туре чемпионата России отметил, что его команда старалась нейтрализовать сильные стороны соперника, и ей это удалось. Специалист также добавил, что у сине-бело-голубых достаточно футболистов, чтобы не обращать внимания на плотный график.



– При подготовке к матчу учитывали ли то, что "Зенит" в четверг играл в Лиге Европы? – вопрос Кучуку.

– В принципе – нет. Мы учитывали игру "Зенита" в целом, как он будет ее строить, в какие зоны атаковать. Уже на разминке увидели, как соперник быстро и точно играет в пас. Мы пытались нейтрализовать сильные стороны "Зенита", и у нас это получилось. У петербуржцев достаточно резервов, чтобы не обращать внимания на этот цикл. У них сильная скамейка: любой игрок, который выходит на замену, усиливает игру. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"