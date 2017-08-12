Леонид Кучук: "Разговоры об уходе Бухарова ничего под собой не имеют"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после победы над "Уфой" (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России в интервью клубной пресс-службе сообщил о том, что информация о возможном трансфере нападающего Александра Бухарова не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Рубин".

– Как прокомментируете слухи об уходе Бухарова? – вопрос Кучуку.

– Эти разговоры ничего не имеют под собой. Он сейчас Германии, готовится к следующим играм. Вносим коррективы в его лечение. Уверены, что он выйдет на свой уровень.

СМИ: Бухаров может сменить Жонатаса в "Рубине"//

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов"