Леонид Кучук: "Равнодушных у "Ростова" не было, поэтому победили"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук похвалил своих подопечных за уверенную игру в матче 18-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0). Оба мяча забил Александр Бухаров - сперва с пенальти, а затем с игры головой.

- Равнодушных не было, поэтому такой счет. Психологически было тяжело, но мы справились, от первой до последней минуты держали структуру игры, - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол". - За короткий промежуток времени мы сделали большой шаг в понимании игры, изменениях в тактике.

- "Ростов" чаще играет в три защитника, сегодня в четыре играли. Раз не пропустили, значит все удачно?

- Мы осознанно это делали. Многие считают, что мы не умеем играть с двумя центральными. Оказалось, что умеем. Почему мы такую тактику применили, оставлю при себе.

- Почему вы решили, что пенальти будет бить Бухаров?

- У нас на доске висит список из трех-четырех игроков. Саша уверенно взял мяч и смог забить.