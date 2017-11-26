Леонид Кучук: "Психологически "Ростов" был как натянутая струна"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 18-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0) отметил, что напряжение присутствует в любой встрече. Специалист также добавил, что план на игру его команде удалось реализовать.

– Камень с души упал после этой победы?

– Напряжение присутствует в любом матче. Но у нас было мало времени и ресурсов. Что-то сегодня получалось, что-то нет. Но глобально план на игру удалось реализовать. Смогли ребята перестроиться тактически. Там где мы хотели накрыть соперника, там и накрыли. В каждой случайности есть доля закономерности. Конечно, было видно, что психологически команда была как натянутая струна. Но ничего, будем двигаться дальше, у нас есть еще резервы.

– Почему не играли раньше в 4 защитника?

– Тактика – это очень обширная разносторонняя тема. Ты должен знать, сможешь ли ты осилить эти изменения, и сможет ли это команда. Можно было перейти на 3 или 4 варианта тактики. У нас в перерыве был разговор с футболистами, они считали, что можно вернуться к старой тактике, но мы оставили этот вариант, получив пространство. Все тактики сильно отличаются в деталях, и переход непростое дело. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)