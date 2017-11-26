Леонид Кучук: "Почему в воротах место занял Абаев? Объяснять здесь нечего"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что махачкалинцы хорошо действуют и в защите, и в нападении. Он подчеркнул, что разбирал игру соперника не только по встрече с "Локомотивом" (0:1).

- В последнее время "Анжи" играет хорошо и в защите, и в нападении. Смотрел ли я игру с "Локомотивом" в прошлом туре? Мы разбираем каждую игру. Разбирали и нашу первую игру. Если разбирать только матч с "Локо", тогда ничего не надо разбирать вообще.

Почему в воротах место занял Абаев? Я считаю, что объяснять здесь нечего. Илья надежно сыграл в прошлом туре.

Трансляция матча "Ростов" - "Анжи"