Леонид Кучук: "Переговоров с "Вересом" не вел, с их президентом не знаком"

Бывший главный тренер "Ростова" Леонид Кучук опроверг информацию о том, что он может возглавить "Верес". По словам специалиста, с ним связывались представители клуба из Ровно, но встреча не состоялась.
– Никаких переговоров с "Вересом" я не вел. И с президентом "Вереса", господином Хахлевым, лично не знаком, – приводит Matchday слова Кучука. – Был звонок от одного из руководителей "Вереса" с просьбой о встрече. Но встреча не состоялась.
Напомним, что Кучук возглавлял "Ростов" с 2017 года. В декабре 58-летний специалист покинул клуб по обоюдному согласию сторон.
Дополнительная информация
https://www.matchday.ua/news/leonid-kuchuk-nikakih-peregovorov-s-veresom-ya-ne-vel-88901/
Serenky25
Ну и? Это бред.
18:35
dalop29
Даем договорные матчи и прогнозы на футбол с высоким процентом прохода. Открытая статистика, индивидуальный подход , акции и скидки - 1einsider.com
18:29