Леонид Кучук: "Переговоров с "Вересом" не вел, с их президентом не знаком"

Бывший главный тренер "Ростова" Леонид Кучук опроверг информацию о том, что он может возглавить "Верес". По словам специалиста, с ним связывались представители клуба из Ровно, но встреча не состоялась.

– Никаких переговоров с "Вересом" я не вел. И с президентом "Вереса", господином Хахлевым, лично не знаком, – приводит Matchday слова Кучука. – Был звонок от одного из руководителей "Вереса" с просьбой о встрече. Но встреча не состоялась.

Напомним, что Кучук возглавлял "Ростов" с 2017 года. В декабре 58-летний специалист покинул клуб по обоюдному согласию сторон.