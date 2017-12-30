18:19 | Футбол — РФПЛ

Леонид Кучук: "Переговоров с "Вересом" не вел, с их президентом не знаком"

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Бывший главный тренер "Ростова" Леонид Кучук опроверг информацию о том, что он может возглавить "Верес". По словам специалиста, с ним связывались представители клуба из Ровно, но встреча не состоялась.

– Никаких переговоров с "Вересом" я не вел. И с президентом "Вереса", господином Хахлевым, лично не знаком, – приводит Matchday слова Кучука. – Был звонок от одного из руководителей "Вереса" с просьбой о встрече. Но встреча не состоялась.

Напомним, что Кучук возглавлял "Ростов" с 2017 года. В декабре 58-летний специалист покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

Дополнительная информация

https://www.matchday.ua/news/leonid-kuchuk-nikakih-peregovorov-s-veresom-ya-ne-vel-88901/

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Ну и? Это бред.

18:35

dalop29

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