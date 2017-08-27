Леонид Кучук: "Очко на таком прекрасном стадионе – положительный итог для нас"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча с "Зенитом" в 8-м туре чемпионата России (0:0) назвал нулевую ничью благоприятным результатом.
– Довольны ли вы результатом и игрой "Ростова"?
– Командой я доволен. Игра может складываться по-разному. Можно играть хорошо и проиграть, можно играть плохо и взять очки. Команда сегодня билась и играла на результат. Взять здесь одно очко – благоприятный результат. Сегодня у "Ростова" командные оборонительные действия были на высоком уровне. Не часто удавалось проводить острые атаки, хотя был один довольно спорный момент. Я доволен командой, и благодарен футболистам за то, что они бились за результат. Очко на таком прекрасном стадионе – положительный итог для нас.
– Прокомментируйте эпизод, когда во втором тайме Полоз в центре поля сбил убегавшего к воротам "Зенита" Юсупова, не заслуживал ли игрок хозяев красной карточки?
– Если бы Юсупова не сбили, то мог бы быть выход два в одного или два в ноль. Судье виднее, не собираюсь ничего комментировать. Если бы Артур успел отдать пас чуть раньше, то был бы выход один на один. Чего кулаками махать после игры. (Максим МЕЛЬНИКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)