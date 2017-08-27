Леонид Кучук: "Очко на таком прекрасном стадионе – положительный итог для нас"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча с "Зенитом" в 8-м туре чемпионата России (0:0) назвал нулевую ничью благоприятным результатом.

– Довольны ли вы результатом и игрой "Ростова"?

– Командой я доволен. Игра может складываться по-разному. Можно играть хорошо и проиграть, можно играть плохо и взять очки. Команда сегодня билась и играла на результат. Взять здесь одно очко – благоприятный результат. Сегодня у "Ростова" командные оборонительные действия были на высоком уровне. Не часто удавалось проводить острые атаки, хотя был один довольно спорный момент. Я доволен командой, и благодарен футболистам за то, что они бились за результат. Очко на таком прекрасном стадионе – положительный итог для нас.

– Прокомментируйте эпизод, когда во втором тайме Полоз в центре поля сбил убегавшего к воротам "Зенита" Юсупова, не заслуживал ли игрок хозяев красной карточки?

– Если бы Юсупова не сбили, то мог бы быть выход два в одного или два в ноль. Судье виднее, не собираюсь ничего комментировать. Если бы Артур успел отдать пас чуть раньше, то был бы выход один на один. Чего кулаками махать после игры. (Максим МЕЛЬНИКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" - "Ростов"