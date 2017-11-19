18:42 | Футбол — РФПЛ

Леонид Кучук: "Обычно пенальти за минуту до конца матча - это поражение"

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Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук отметил, что в матче 17-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) обе команды имели шансы на победу. В концовке встречи обе команды не реализовали пенальти - на 80-й минуте не забил Сверрир Ингасон, а на 92-й - Михаил Сиваков.

- Неоднозначный результат. Могли и выиграть, и проиграть, - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол". - Обычно за минуту до окончания компенсированного времени пенальти - это поражение. Мы оказывали давление на соперника, он использовал все свои возможности. Игра была обоюдоострой. 

Ростов - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Басист

Соперник использовал все свои возможности, ага. Подумаешь, пенальти при этом не забил. И вообще не забил ничего. Логика шедевральна.

19:52

fatka

У Ростова совсем бездарная игра в атаке!

18:58

dintos

Кучук,вали уже в свою бульбушную белую русь,по тебе великий клуб Крумкачи плачет...

18:51