Леонид Кучук: "Обычно пенальти за минуту до конца матча - это поражение"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук отметил, что в матче 17-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) обе команды имели шансы на победу. В концовке встречи обе команды не реализовали пенальти - на 80-й минуте не забил Сверрир Ингасон, а на 92-й - Михаил Сиваков.

- Неоднозначный результат. Могли и выиграть, и проиграть, - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол". - Обычно за минуту до окончания компенсированного времени пенальти - это поражение. Мы оказывали давление на соперника, он использовал все свои возможности. Игра была обоюдоострой.