18:40 | Футбол — РФПЛ

Леонид Кучук: "Не получилось закрыть единственный стандарт соперника"

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Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук поблагодарил игроков за уровень игры в матче 13-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:1). Коммментируя нереализованный Жаном Маером пенальти, специалист отметил, что одиннадцатиметровые - это всегда лотерея.

- Опустим пенальти, оставим его (Маера. - Прим. "СЭ") в покое. Пенальти - это лотерея, - сказал Кучук во флеш-интервью.  - Получалось очень многое. Но не получилось закрыть один единственный стандарт соперника. В футболе так бывает - ты имеешь преимущество, но один стандарт решает исход матча.

Но хочу поблагодарить команду. Не за результат, с ним все понятно, а за уровень игры. Было тяжелое поле, тяжелые условия, но мы старались все время прибавлять. Готовность к игре была хорошей. Я видел команду.

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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RSDsouth

В дождь с детьми на стадионе дома - и снова « позор « ... Где « извините «?!?! Рубин пешком ходил и забил ... Курбан, зачем нас приучил к хорошему ?!

18:48

RSDsouth

Лёня , спасибо ! Уходи , мы не видим ни команды, ни борьбы на каждом участке поля . А выезжать за счёт пенсионеров из СНГ или Зорека и Мусы мы и без тебя сможем ... Спасибо и «Давай , до свидания «! Мы в очередной раз собрались аншлагом на стадион и увидели очередную, 7 подряд , позорную игру ...

18:45

baden-baden

Может быть Каучуку угловые посчитать, а не кричать про единственный стандарт.

18:44