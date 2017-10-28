Леонид Кучук: "Не доволен тем, как шел матч со "Спартаком"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после ничьей со "Спартаком" в матче 15-го тура чемпионата России (2:2) отметил, что не доволен тем, как шел матч. Тем не менее, он рад, что команда смогла вырвать ничью на последних минутах.

– Довольны ли вы исходом матча и тем, как он шел?

– Тем как шел – нет. Пропустили с подбора такие мячи, которые нельзя пропускать. Две минут расконцентрации могли решить исход. Доволен вторым таймом – мы попытались прессинговать, было много пространства, мы не позволили нас с подбра пробивать, усилили игру. У нас готовы к игре только 15 полевых игроков было, мы даже не все позиции могли закрыть, да еще могла быть замена уже на пятой минуте. Уже не первый матч проявляем характер. Хочу сказать, что болельщики хорошо поддерживают, но иногда с трибун слышно хамство в отношении футболистов, за такое хамство иногда и морду бьют. Команда в непростой ситуации с начала сезона, и это надо понимать. Мы ищемв этой ситуации ресурсы. Бухаров никогда в жизни не проводил 120 и 90 минут подряд за три дня, это потенциал который он не знал. У нас есть потенциал дожимать в конце матча. Благодарен команде за эти качества, тем более мы в среду играли 120 минут и не с Нальчиком. Хорошие взаимодействия были, и было видно что тяжело, но играли "через не могу". Доволен исходом и благодарен всей команде.

– Чем вызвана замена Думбья?

– Думбья был в таком состоянии, когда он мог получить травму, и тогда у нас могло остаться 14 игроков. Можно было рисковать и держать его на поле, или можно было выпустить игркока, который усилит. Сегодня замены усилили игру. Так что замена была оправдана – если бы потеряли Думбья, было бы обидно. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)