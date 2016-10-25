Леонид Кучук: "Мяч Майкона – результат стратегической победы тренерского штаба "Локомотива" над коллегами из ЦСКА"

О ГОЛЕ МАЙКОНА

Мяч Майкона – результат стратегической победы тренерского штаба "Локомотива" над коллегами из ЦСКА. Замена Касаева на Майкона готовилась заранее и произошла ровно в тот момент, когда и должна была.

Бразилец – один из самых быстрых в РФПЛ, с резким стартом, хорошей техникой. Он часто предлагает себя в атаке, с ним тяжело соревноваться в скорости, быстро уходит от соперника. Майкон вышел в левую зону атаки под часто оголяющийся фланг. Замена усилила атаку "Локомотива" в правой зоне обороны ЦСКА.

В моменте с голом центральный защитник Пейчинович хорошо отборолся и выиграл мяч, продвинулся вперед и передачей на Миранчука отрезал опорных полузащитников Вернблума и Натхо. Алексей, располагавшийся между линиями, увидел набирающего скорость Майкона и отдал точную передачу. Бразилец ушел в незащищенную зону между линиями перед центральными защитниками. Отмечу, что ни Игнашевич с Березуцким, ни опорные хавбеки в этом эпизоде не смогли подстраховать Мариу Фернандеса – заблокировать уход в центр и удар Майкона. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью разбор Кучука