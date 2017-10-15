Леонид Кучук: "Мы с Бердыевым не одинаково смотрим на футбол"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 13-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:1) отметил, что у него нет однозначного объяснения неудачам команды. Специалист подчеркнул, что ему нравится, как ростовчане перестраиваются по ходу игр.

- Прошлый перерыв на матчи сборных отрицательно сказался на команде. А нынешний?

- Любой перерыв плохо сказывается. Иногда у нас оставалась 12 футболистов. Плюс травма Юсупова, карточка Гацкана, пришлось все перестраивать. Старились подтянуть команду, ибо у нас были сложности по некоторым игрокам в части физической готовности. Даже ограниченным составом попытались решить эти проблемы. Но пока результата нет - то рикошет, то сумасшедший удар. Однозначного объяснения неудачам нет - уровень игры серьезный, но нужен еще результат.

- Видите ли вы в чем-нибудь оптимизм?

- Оптимизм в том, что команда старается цепляться, бороться, но увы, исход бывает как сегодня. Нравится, как перестраивается по ходу игры.

- Было ли для вас принципиальным творческое противостояние с Бердыевым, тем более, что вы почти одинаково смотрите на футбол?

- Мы не одинаково смотрим на футбол. У каждого свои нюансы, особенности. Я бы сказал, что сегодня было интересно. Серьезное противостояние получилось. Но бывает, что оно заканчивается не в твою пользу. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"