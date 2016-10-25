Леонид Кучук: "Миранчук с успехом выполнял несвойственную ему роль форварда"

О НОВОЙ РОЛИ МИРАНЧУКА

– Обе команды строили игру по схеме 4-2-3-1, – подчеркнул Кучук. – Из особенностей стоит выделить то, что у "Локомотива" в качестве выдвинутого на острие форварда выступал Алексей Миранчук, в центральной зоне в группе атаки вышел Мануэл Фернандеш. В своих защитных построениях команда Юрия Семина эпизодически перестраивалась на 4-4-2, и тогда Миранчук опускался глубже на одну линию с Фернандешем…

…Отмечу хорошее движение у Миранчука, который предлагал себя для передач на ход, умно открывался на свободные места и с успехом выполнял несвойственную ему роль форварда, открывающегося как "за спину" линии обороны армейцев, так и из глубины поля. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью разбор Кучука