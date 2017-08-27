Леонид Кучук: "Матч с "Зенитом" на таком стадионе еще как создает праздничное настроение"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что встреча на таком стадионе придает ему праздничное настроение. Он также добавил, что ростовчане учли слабые стороны соперника и будут их использовать.

Отметим, что сегодня специалисту исполнилось 58 лет.

– День рождения? Это личный праздник каждого человека, а не команды, – сказал во флеш-интервью перед матчем Кучук. – А вот матч с "Зенитом" на таком стадионе еще как создает праздничное настроение. Это лучше, чем какой-то контрольный матч.

Нужно уметь противостоять любой команде, не только "Зениту". Мы должны учитывать слабые стороны команды и использовать их. Какие слабые стороны у "Зенита"? Потом расскажу.

Трансляция матча "Зенит" - "Ростов"