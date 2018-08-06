Леонид Кучук: "Локомотив" не вкатился в сезон из-за разного уровня готовности игроков"

Бывший главный тренер "Локомотива" Леонид Кучук считает, что железнодорожники готовы к сезону. В трех официальных матчах команда Юрия Семина проиграла ЦСКА (во встрече за Суперкубок России – 0:1 д.в.), а также дважды сыграла вничью в чемпионате страны (0:0 с "Уфой" и "Спартаком").

– Причины не очень удачного старта "Локомотива" в Российской премьер-лиге могут быть как значительными, так и нет, – цитирует ТАСС Кучука. – "Локомотив" к сезону готов, можно отметить хороший темп команды, за исключением дополнительного времени в Суперкубке против ЦСКА. Стоит отметить, что положительным моментом является тот факт, что команда не пропускает и показывает хорошую игру в обороне. Наверное, клуб еще не вкатился в сезон, причиной чему является разный уровень готовности футболистов, вызывавшихся в свои сборные на чемпионат мира.

Если говорить о приближающейся Лиге чемпионов, то это такое соревнование, которое мобилизует любого футболиста. У "Локомотива", я думаю, есть лидер в этом плане, клуб хорошо усилился в центре поля, и есть хорошие резервы. Поэтому так называемая голевая засуха команды – это дело времени.

Ближайший матч "Локомотив" проведет в воскресенье, 12 августа. Действующий чемпион страны на выезде сыграет с "Оренбургом".